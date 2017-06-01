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﻿大島優子自爆日食九餐

2017-06-01 列印
■大島優子開懷大嚼，食相任睇！網上圖片
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　　日本女團AKB48前一姐大島優子，昨出席一快餐店代言活動，即場鯨吞大包外，還自爆曾一日食足九餐，認真驚人！談到日本流行的夏日祭典時，優子就自爆每年夏天都愛穿浴衣參加祭典，曾因動作太大致浴衣爆開，已令多件浴衣「遇害」了！

　　另外，AKB人氣總選舉昨公佈首日投票形勢，曾三度奪冠的指原莉乃暫佔第3位，第2位是SKE成員松井珠理奈，新組合NGT成員荻野由佳，竟以55,000票暫居榜首，總選舉最終賽果將於本月17日公佈。
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