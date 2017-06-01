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﻿《油脂》奧莉花乳癌復發擴散至脊骨

2017-06-01 列印
■奧莉花有信心再次抗癌成功。
■奧莉花和尊特拉華達合演經典歌舞片《油脂》。
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        曾與尊特拉華達合演經典電影《油脂》的68歲澳洲女歌手奧莉花紐頓莊，90年代初患上乳癌，後來抗癌成功並建立癌症研究中心幫助其他病人。

　　奧莉花昨於社交網站透露乳癌復發，上周因背痛求診後發現是乳癌復發，癌細胞更已擴散至脊骨，她接受短期化療療程後，有信心能今年底以最佳狀態復出會歌迷。圖：資料圖片
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