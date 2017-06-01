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﻿葉翠翠不懂寫兒子中文名

2017-06-01 列印
■翠翠產後首現身公開活動。
■翠翠早前一索得男。資料圖片
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　　葉翠翠昨日出席一開幕活動時透露，7星期大的兒子由老公取名「周津羲」，英文名為Jake，翠翠更自爆自己不懂寫兒子的中文名，有親戚就不懂讀兒子的英文名！翠翠亦大呻湊B很辛苦，掃風、換片及嘔奶等已交老公處理，雖然她想「兩年抱兩」，但笑言老公已嗌「頂唔順」，因擔心會比結婚更累 ，所以百日宴也不舉辦了！
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