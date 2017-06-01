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﻿簡淑兒爆粗篤魚蛋拒做「女神」

2017-06-01 列印
■簡淑兒到電台接受訪問。
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　　不少網民視為「女神」的簡淑兒，昨日到電台宣傳新歌《我不是女神》，她說要用該曲澄清自己真的不是「女神」，「我性格係男仔頭，有時會在街邊篤魚蛋或擘髀坐，希望大家聽完首歌，見到我男仔頭一面唔會印象幻滅（生氣時會否爆粗？）同朋友講笑時候會，覺得英文無中文咁粗俗！」簡淑兒又透露，自己心目中的「女神」是周慧敏和黎姿，首次買明星相就是買周的玉照， 以前更已為周與黎明是一對呢！
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