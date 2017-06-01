 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 30º
  • 79%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 娛樂

﻿祖兒阿Sa變「紅鼻子」撐善事

2017-06-01 列印
■阿Sa亦貼出「紅鼻子」相片。
■祖兒和愛犬也鼎力支持！
Previous Next

  俄國大師Slava Polunin 創作、小丑舞台劇《下雪了－斯拉法的布蘭詩歌》將於8月來港演出，Slava亦趁機呼籲各方參與「紅鼻子節」善舉。

  該活動自上周起，已有近百香港藝人支持，當中包括：容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、譚詠麟、楊千嬅等，他們均在社交網上載添加小丑鼻的「紅鼻子」照片，再tag三位朋友，主辦單位就會捐100元給慈善機構ComicRelief，以幫助小朋友遠離貧困！

圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd