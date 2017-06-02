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﻿蘇康捐歌衫做善事

2017-06-02 列印
■蘇康在捐出的舞台服飾前留影。
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  蘇永康早前在溫哥華舉行慈善演唱會，為加拿大乳癌基金會籌款，他在演出後更將一套舞台服飾，連同名牌太陽眼鏡捐出予該基金會籌款之用。

  該場演唱會的場地贊助單位獲悉後，決定向該基金會捐款玉成蘇康善舉，擬將蘇康該套歌衫在全球不同地區公開展覽。蘇康興奮地表示：「能加入Micheal Jackson、Paul McCartney和Katy Perry等Hard Rock名人堂收藏品系列，實在是很榮幸！」
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