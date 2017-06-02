﻿周柏豪 做生意最緊要好玩

澳門賭業猛人周焯華兒子周柏豪（Pak），20歲唔讀書學人做生意，做咗一年，保本賺到錢仲學精咗。兩個月前，他將創立的運動App以好價錢賣掉，套利再創兩個新App，一個玩拍賣，一個與叉電器有關，又識得將淨番嘅錢攞去投資有潛力的生意，話從中可以學到好多嘢。一切諗頭全是自己Idea，冇問過老竇一句意見，平時Family Day他們都好少傾公事，但佢補充，「我咁Creative唔多唔少都係遺傳阿爸。」新App「oction」即將面世，他笑言：「賺錢唔係最重要，最緊要大家覺得好玩！」



撰文：李佩儀 攝影：李維隆



Pak去年創辦運動App「WOW Sport」，未夠一年，他便將此App賣掉了，他稱：「因買方有資源，會做得比我好。」公司變得有空檔，於是他便提議諗啲嘢搞吓，「香港人咁鍾意買嘢，有冇可能令佢哋買嘢可以平啲。」在大家努力Brainstorm後，一齊諗到拍賣遊戲App 「oction」，他表示以低價就可買電子產品，本月15日第一個拍賣是iPhone，嚟緊仲會有波鞋、手袋、名錶和汽車，透過拍賣睇吓邊個做大贏家。而利潤來自玩家玩遊戲前買Bid，100個Bid都唔使300蚊港幣，以小博大，相信可吸引好多人玩。



投資請人有計



而Pak亦有將資金投資一些有潛力的公司如研究又輕又不易爛的金屬，他坦言：「投資多啲唔同嘅Industry，對公司發展都好，我又學到嘢。」他笑言學做生意近一年，處事成熟咗，還學識點樣請人，「搵工通常會問人攞CV，但我從來唔睇，反而會問對方好多問題，肯答嘅只係好少，已篩選咗九成，淨番嘅會叫佢交功課測試能力，肯做嘅我通常都見。」他稱現時公司內全是精英，但人數唔多，他精靈表示：「有啲Job可以請Freelance，有個Software可以搵其他地區如巴基斯坦嘅人做，人工平又做得好。」不過他仍要日日OT。



澳門Family Day



慶幸周日放假他可抽時間返澳門Family Day，與爸爸游水、打波、行山、食飯和睇戲，見到兩歲的妹妹周羨潼更是Happy，工作家庭算取得平衡。問他有時間拍拖嗎？他坦言今年初已回復單身，呢一刻公司就是女友，他解釋：「伴侶係要付出，感情係要經營，但o依家要Focus公司。」或者等公司上了軌道，遇到心儀對象再出擊吧！