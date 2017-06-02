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﻿買餸煮飯仔

2017-06-02 列印
■貼頭揀乳酪、沙律等。
■三人行，等的士。
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  另一日，又係大約7時許，又係黑色情侶裝的林二汶和馬尾女去時代廣場city'super超市買乳酪、沙律等。貼頭溫馨揀嘢時，有人向二汶通水有記者，她即煞有介事彈開。分開行一陣，有女友人前來會合，三人行唔使驚。二汶就畀錢又負責拎嘢，再行去等的士走人。
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