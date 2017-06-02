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﻿返港綵排強顏歡笑 陳松伶拒認忘恩負義

2017-06-02 列印
■松松前晚發聲明否認失實報道。
■左起：李樂詩、賈思樂、松松和韋綺姍為演唱會綵排。
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  陳松伶（松松）05年曾自爆被契姐阿寶騙走全部財產。相隔12年，近日有報道指阿寶及松松契妹Han出自傳反擊松松當年言論，更質疑有人扮可憐；松松前晚發聲明澄清，並指「該報道內容錯誤反映事實，破壞我聲譽及形象」，又謂會保留一切法律追訴權。

  是非纏身的松松，昨從北京回港綵排好友賈思樂的演唱會，同場還有李樂詩和韋綺姍。松松受訪時強顏歡笑，問到阿寶與Han的言論可會影響心情？松松沉默了數秒，眼濕濕說：「正常人都會有影響，但我一定要做好個騷，難得一班老朋友喺台上演出，唔能夠畀任何嘢破壞個騷。」至於被指忘恩負義，可覺受傷害？賈思樂等代為擋駕，欲中止訪問，松松自言重感情，又為事件影響家人、好朋友等感內疚。
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