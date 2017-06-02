 Advertisement
  • 2017年6月2日 星期五
  • 29º
  • 89%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 娛樂

﻿Baby盼助貧童改善生活

2017-06-02 列印
■Baby的新廣告照曝光。
■Baby昨與小朋友出席關注兒童發展活動。
Previous Next

  Angelababy（Baby、楊穎）昨應邀出席中國發展研究基金會兒童發展中心的公益活動，並成為首位藝人，獲該基金會正式委任為「兒童發展親善大使」，盼能喚醒社會各界重視兒童健康成長，以及改善貧困地區兒童營養的問題。

  Baby表示：「看到孩子可以有一頓營養的午飯，我為他們感到非常高興，因為他們的童年是非常需要營養的食物讓自己茁壯成長。非常榮幸成為兒童發展親善大使，我會盡全力的關注和參與到這項事業，希望可以幫助更多貧困地區的兒童，改善他們的生活。」另外，Baby昨亦獲一瑞士腕錶品牌宣佈，她成為該品牌的全球品牌大使，而她拍攝的廣告硬照亦正式曝光，見Baby手持頭盔拍攝，非常有型！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd