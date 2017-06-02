﻿盼到內地拍劇 祖兒抗拒着古裝

容祖兒昨穿上靚靚短裙，大騷長腿出席一按摩器品牌宣傳活動，本會更即場送上驚喜給祖兒，推出高跟鞋款的3D生日蛋糕，為本月16日便踏入37歲的她預祝生日。祖兒透露，生日願望除了以後穿高跟鞋都不會拗柴外，身體健康最重要，以及想到內地拍劇。



問她是否想拍古裝劇？祖兒反應很大說：「唔要古裝劇，因我樣子本身已很諧趣，若古裝會變成穿越時空式和有詭異效果。我着古裝的話，內地唔拍得，要禁拍！」問到16日生日當天怎樣慶祝？她笑稱，可能在唱片公司做過十年便有生日假，所以生日有幾天假期。問男友劉浩龍若於當天突然送上驚喜帶她去旅行？祖兒說：「承你貴言！有啲嘢唔需要識做，係時間上撞啱。」