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﻿笑對林敏驄無厘頭 阿Bob澄清：我冇遲到

2017-06-03 列印
■林敏驄（中）早前接受阿Bob（左）和陳國峰訪問。
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  林敏驄早前接受阿Bob（林盛斌）主持的無線節目《兄弟幫》訪問，其間阿驄對阿Bob的說話不着邊際，可算句句帶骨：「遲到一個鐘頭有冇搞錯？」、「你個口臭呀？以為你冇頭髮啫，原來腦都冇」、「Bob哥啦，死都兜得番，抵佢喺殯儀館度做」。不清楚阿驄經常「胡言亂語」或真實情況，分分鐘惹人誤會，無端端令人聲譽受損。

  阿Bob昨力撐無厘頭是阿驄作風，明白是為搞氣氛，不覺得他玩得過份：「我冇嬲佢，大家係好朋友。但我係專業藝人，要澄清返我冇遲到，佢只係講笑啫，認真便輸了。」阿驄亦強調跟阿Bob好老友，「老友先咁玩」，亦不覺得自己過火。 採訪：方騫平

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