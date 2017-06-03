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﻿婷婷揭謝賢抗拒同住

2017-06-03 列印
■婷婷昨出席揭幕活動。
■新婚人妻方皓玟暫無意補擺喜酒。
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  謝婷婷昨到尖沙咀出席一揭幕活動時，對於有報道指爸爸謝賢（四哥）斥資逾8千萬買入淺水灣豪宅，婷婷謂不知是否哥哥霆鋒送贈給爸爸，但知道爸爸快將搬屋。問到可會和四哥同住？她笑指爸爸很獨立，「我有問過佢，佢唔OK，我都唔OK，但身為女兒有照顧爸爸嘅責任，唔通叫霆鋒同佢孖鋪咩？」

  同場還有新婚的方皓玟，她透露暫未有計劃擺酒，因工作很忙，覺得要順其自然。她續說不能像日本太太一樣婚後不工作，認為自己賺錢自己使更開心，而10月舉行的音樂會上，日籍老公不會上台唱歌，因他不懂中文，笑言可盡情講老公壞話呢。



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