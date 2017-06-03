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﻿老公范振鋒力撐 李思欣開娛樂公司

2017-06-03 列印
■范振鋒支持太太李思欣搞娛樂公司。
■李思欣獲喬寶寶(右一)和魔術師甄澤權(右二)等到賀。
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  離開無線快三年的李思欣，不但有搞珠寶生意，近日更獲老公范振鋒支持開公司，嘗試轉型。昨日，思欣有份的天泰娛樂文化公司正式開幕，兩夫婦的娛圈好友，林盛斌（Bob）、喬寶寶、漢洋和魔術師甄澤權等亦有到賀。老闆娘興奮說：「今日自己娛樂公司開幕，好開心好感動……好多artist朋友到賀及收到好多花藍。公司老闆都投資了八位數字，希望日後能夠參與不同娛樂項目，如電影及演唱會等，幕前幕後也雙線發展。」
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