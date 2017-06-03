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﻿走樣仲間由紀惠老公被揭密會「小三」

2017-06-03 列印
■田中哲司被指背妻「偷食」髮型師田所幸子。
■仲間近日現身熒幕前被指大走樣，不及當年靚樣（右圖）。
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  現年37歲的日本女星仲間由紀惠，三年前下嫁51歲的演員老公田中哲司後，一直努力「造人」而推掉不少工作，近日再現幕前更被網民發現容貌大走樣，不復當年索爆靚樣。據昨日出版的《Friday》雜誌報道，田中上月初竟背妻出軌，深夜到訪星級髮型師田所幸子香閏密會！

  報道指，仲間上月初身在外國期間，田中某晚戴着漁夫帽、口罩包到冚現身，漏夜乘的士往田所的香閏，並逗留至凌晨12點才離開。田中背妻「偷食」消息爆出後，被不少網民鬧爆，其所屬的事務所亦表示不會就事件作任何回應。不過田所則否認田中到訪她寓所，更稱對方只是她其中一個熟客。另外，長澤正美盛傳將在今日30歲生日，宣佈與日本樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎結婚！圖：資料圖片
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