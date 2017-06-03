﻿狂搵奶粉錢 蘇永康餵奶湊B兼職湊仔公

49歲的靚聲王蘇永康（阿公）今年3月20日榮升人父，其任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）誕下重6.11磅的展弘（Jazz）。萌爆B仔食人奶快長肉，現已增至13磅。日前周日下午，阿公例牌family day，一家三口加埋陪月阿姨現身尖沙咀陪女強人Anita巡舖。見人父熟手抱B、o氹玩餵奶等一腳踢，仲狂錫baby額頭，父愛氾濫，名副其實做咗「湊仔公」。 採訪 : 張詠森、林書鉉



日前周日下午，潮人夫婦帶baby及陪月阿姨行尖咀海港城。產後瘦身不少嘅Anita，靚咗又容光煥發。而戴上闊邊帽及黑超嘅阿公就負責推BB車。一行人先去Issey Miyake睇衫。阿公抱起剛瞓醒嘅B仔溫柔呵o氹，模範慈父樣出晒嚟！而兩個半月大嘅Jazz仔肥嘟嘟白雪雪，cute到震。穿上灰色外套仔嘅B仔化身樹熊黐實daddy，cute B不時甜笑，搞到父親忍唔住錫錫額頭，場面超級溫馨。之後，他們行去女強人Anita嘅主場shopping。人妻忙與職員交談又揭衫上貨；阿公又大把時間獨霸cute B。他抱住B仔四圍行，又細聲在兒子耳邊「傾密計」。o氹玩一輪，阿公就餵心肝碇食奶奶，食完又熟手掃風，一睇就知成日幫手湊仔。



B仔出現添和諧



其後，本報致電蘇永康，問他湊仔生活，他開心分享說：「o依家個個星期都要飛，一返港就將全部時間畀晒家庭，暫時朋友要見面，唔該嚟我屋企。而且Jazz嘅出現，令我一家團結咗。我媽媽、老婆和外母前所未有咁合作去做一件事，就係長輩都放低幾十年前湊我同太太嘅經驗，一心一意弄孫為樂，呢一點我好感恩，真係一種福氣。」最後，問他幾時一家三口出trip輕鬆吓？他大歎謂：「短期內都幾難。早半個月第一次帶埋BB去澳門睇我開騷，Jazz由我八時半上台開始，喊到我十時半落台，恐怕半年內都無機會。」