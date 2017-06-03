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﻿掟200萬谷囝囝入名校

2017-06-03 列印
■新手爸蘇永康搵楊千嬅教路，替B仔報讀名校。
■香港凱莉山國際學校學費每年逾15萬，而且必須向校方購買192萬元嘅個人提名債券。
李丞責夫婦報Malvern College ■堪輿學家李丞責與太太劉倩婷育有15個月大愛女李阡辰，李太早前已幫個女買咗英國貴族學校Malvern College嘅債券！
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　　早排蘇永康有意幫Jazz仔報讀一間快將啟用嘅英國學校，講緊喺英國有140年歷史嘅Mount Kelly，香港凱莉山國際學校將於今年9月開學，坐落屯門掃管笏，入場費要成二百萬，唔緊要啦！贏在起跑線嘛！
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