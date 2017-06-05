﻿歐遊狂去米芝蓮餐廳 何倍倩難忘巴塞美麗建築

「恒生新抱」何倍倩（Anina）與老公何乃斌結婚12年，已育有三子女，但感情仍好Sweet。早前佢老公特別安排為期兩星期的歐洲之旅慶祝Anina生日，兩人去完米蘭，再去巴塞隆拿和摩納哥。Anina笑言今次幫襯了好多米芝蓮餐廳，最驚喜是在巴塞隆拿吃份子料理，食足4個鐘，而且當地有很多建築大師Antonio Gaudi的作品，一向愛藝術的她，行了4日慢慢去欣賞，她坦言好滿足。撰文：李佩儀



其實Anina一直想去巴塞隆拿，但之前聽人講當地治安唔好，有好多人打劫，不過今次點都要試吓，沒想到當地氣氛好好，啲人又熱情，最開心是可欣賞到Gaudi不同的作品，Anina稱：「Gaudi設計嘅嘢好古靈精怪，但真係好靚，Icon係教堂La Sagrada Familia，而有啲屋都係佢Design，已列為古蹟。」之後再去Playa de la Barceloneta享受陽光與海灘，最難忘是花了4個鐘在米芝蓮二星餐廳ABaC Barcelona吃西班牙份子料理，「佢哋好得意，先帶我哋去Bar食咗幾道菜，然後經過酒庫再去另一地方食幾道菜，最後先返餐廳食埋餘下嘅菜式，由下午1點食到5點，係好好味，仲食到好飽，但當日嘅行程冇晒。」



重溫蜜月地方



米蘭是他們當年度蜜月的地方，所以Anina都想重溫一下，並到Bice餐廳食Pasta。今次他們還首次到偏遠的Carlo e Camilla in Segheria食法國菜，「佢係由工廈改建而成，再搵米芝蓮嘅廚師主理，個設計新舊融合一齊好特別。」至於去摩洛哥純是Relax，並到米芝蓮三星餐廳Alain Ducasse幫襯，「係好正宗嘅法國菜，唔花巧，老公最鍾意食魚夠鮮味。」原本他們好Enjoy，可惜離開時在巴黎機場遇到懷疑恐襲事件，結果等咗個幾鐘先上到飛機，總算可安全返港。