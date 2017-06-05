﻿教徐佳瑩講廣東話 李克勤做嘉賓笑死觀眾

前晚，台灣歌手徐佳瑩首度在紅館開Show，容祖兒及黃偉文等都有捧場，佳瑩邀請了楊乃文做嘉賓，兩位老友記喺台上除唱歌外仲玩搞笑，佳瑩教老友講一句廣東話「個鼻哥好痕。」但楊乃文完全聽唔明，引嚟全場大笑。



玩廣東話玩到停唔到，另一嘉賓李克勤一上台就考佳瑩，要佢以廣東話講出坐第一行嘅嘉賓名字，她將黃偉文講了為「紅愛門」、容祖兒變成「盈珠奶」，全場人齊爆笑。克勤更抵死說︰「盈珠奶你為甚麼不上台唱歌。」大會鏡頭即對住祖兒，佢笑到停唔到。



之後徐佳瑩想用廣東話讚祖兒靚，由於佢嘅廣東話實在太爛，將靚講為「涼」，她講了幾次「你好涼！」即被克勤取笑︰「你是否靚字也講不出口？」