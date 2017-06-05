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﻿開簽名會後諗新搞作 楊千嬅想搞大MKB48

2017-06-05 列印
■千嬅建議MKB48不如索性出兒歌碟。
■陳逸寧玩得太投入差啲走光。
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　　因為喺電影《春嬌救志明》中翻唱Raidas嘅《傳說》，楊千嬅、林兆霞及陳逸寧為戲組成嘅MKB48好受歡迎，噚日就為《Love Off The Cuff 春嬌救志明原聲EP》舉行簽名會，因為陳逸寧玩遊戲玩得太投入，俯身時，斜膊衫滑下差啲走光。

　　千嬅會考慮認真經營MKB48，如登台走埠、出唱片、做舞台劇及拍電視劇等，聽到有人建議可做綜藝節目，更大呼贊成！千嬅講到好高興：「最開心係《傳說》變成兒歌，相信Raidas 及作詞嘅林夕都無諗過，我個仔及同學仔都識唱！」千嬅還展示了用手機偷拍兒子唱《傳說》的片段，千嬅說：「阿仔知我偷拍佢，唱兩句就話唱完，哈哈。」
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