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﻿陳靜披婚紗晒4吋「事業線」

2017-06-05 列印
■DaDa強調自己大個女，拍性感戲一定要視乎劇本。
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　　昨日，多年無行婚紗Show的陳靜穿四套婚紗行Catwalk，每套婚紗都好性感，其中一套更亮出久違的4吋「事業線」。她稱下月開新戲，希望一個月可減10磅，之前因扭傷腳唔可以做運動，所以長咗唔少肉。問到新戲是否要打？她稱自己都想挑戰打戲，但手腳唔協調，要做好準備先接拍武打戲。至於性感場口？Dada說不需要，「我好耐無拍性感牀戲。」
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