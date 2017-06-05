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﻿吳綺莉母女網上吐心聲

2017-06-05 列印
■吳綺莉前日戴上口罩與卓林聯袂外出。資料圖片
■卓林貼出新相及留言訴心聲。網上圖片
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　　吳綺莉和女兒吳卓林的關係早前再度爆出陷入緊張，更傳出卓林自殘入院，並於上月出院及離港等消息。吳綺莉母女前日被攝得返大埔舊居，母女關係似告緩和。

　　卓林昨於社交網站留言訴說過去數個月的感受，稱只有少數人知道發生甚麼事，現在要把握時間聽回錯過了的音樂。吳綺莉亦在社交網站寫道，「感恩我經歷了您童年的每分每秒」，看來甚懷念在女兒小時候，母女共處的時光。
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