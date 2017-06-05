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﻿Bobby冒暑拍翻車戲驚動警察　　

2017-06-05 列印
■（左起）Bobby、陳嘉寶和許紹雄在翻側的客貨車前合照。
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  歐陽震華（Bobby）、陳嘉寶及許紹雄昨日齊拍攝新劇《誇世代》外景，該場劇情講述許見到翻車交通意外，以為Bobby遭失事車輛壓着。拍攝翻車鏡頭時發出巨響，附近街坊誤以為真的發生意外報警，其後有警員到拍攝現場了解。

　　昨日天氣酷熱，眾演員要穿冬天戲服均汗流浹背，Bobby稱他要在晚上繼續通宵開工，曬完太陽又要拍通宵戲亦辛苦，天氣炎熱常發生中暑，他認為最重要是多點飲水，以防萬一。陳嘉寶昨日就要穿冷衫演出，她更於胸口及背部貼上退熱貼降温！
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