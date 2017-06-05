﻿吸大麻鑄成大錯 T.O.P：我非常羞愧

韓國天團BIGBANG成員T.O.P雖正在服兵役，惟上星期卻爆出入伍前曾吸大麻受韓警調查。BIGBANG其餘四子前日在大阪開騷，隊長G-Dragon代T.O.P道歉，並率隊友鞠躬謝罪，承諾不會再發生同類事件。



T.O.P昨日終寫公開信道歉，「首先想對因為我犯下大錯，讓很多人感到失望表達最深的歉意。我感到非常羞愧，沒法親自在大家面前道歉，我不會有任何辯解，只是非常後悔和恐懼。」T.O.P續表示，這次事件令隊員、事務所、愛他的粉絲和家人受到傷害，他願意接受任何懲罰，又謂已深切反省，往後絕不再犯不負責任的錯誤。