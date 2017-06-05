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﻿《交響》橋爪遼涉毒被捕遭炒魷

2017-06-05 列印
■橋爪遼戴上手銬離開警署。
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　　日本資深男星橋爪功兒子、曾出演日劇《交響情人夢》的男星橋爪遼，日前驚傳在埼玉縣非法持有興奮劑遭警方逮捕，他昨日穿上灰色衛衣、戴上手銬，被警員押解送檢。橋爪遼所屬事務所前晚將其有關網頁資料刪除，並發聲明痛斥橋爪遼的行為「絕對不能原諒」，宣佈將他炒魷！

　　橋爪功主演的新片《嫲煩家族2》近日在日本上映，但受兒子涉藏毒一事影響，盛傳擬暫停宣傳工作反省；朝日電視台方面則勢將橋爪遼在新劇《安穩之鄉》中的鏡頭剪走！圖：網上圖片
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