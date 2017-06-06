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﻿鄭嘉穎袋1500萬 「嫁」田亮

2017-06-06 列印
■鄭嘉穎反串新娘托胸自娛。
■鄭嘉穎和「新郎」田亮拜堂！
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　　鄭嘉穎的女友陳凱琳日前自揭計劃在兩年內結婚，鄭嘉穎早前卻搶先「成家立室」，新娘不是女友，因為是他化身新娘「出嫁」！鄭嘉穎早前在內地真人騷《好運旅行團》體驗中國傳統婚嫁儀式，拍攝時串扮新娘，除了婚嫁裙褂和鳳冠等服飾一絲不苟，更升Cup玩假大胸，「下嫁」田亮，只見田亮在濃妝艷抹的鄭嘉穎身邊，看來哭笑不得，狀甚搞笑。據悉，鄭嘉穎在內地接拍真人騷穩袋1500萬元，酬勞甚豐厚，難怪如此落力任玩唔嬲！

圖：網上圖片
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