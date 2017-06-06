﻿帶阿媽去不丹旅行 方健儀設局o氹媽媽湊B

方健儀（Akina）為去免費不丹trip，之前帶埋野蠻媽媽為奇妙電視拍新節目《帶阿媽去旅行》。以往Family Trip都有其他家庭成員，今次得番兩母女，方健儀唯恐搞唔掂媽媽，自爆策略性地請埋爸爸隨行。結果10天行程果然順利完成，雖然唔係豪歎，但媽媽沒有發過脾氣表現攞足100分。反而「淡定姐」方健儀竟然墮入導演「陷阱」，在鏡頭前講情深說話爆喊。



採訪：方騫平 髮型：Vincent Yeung 化妝：@soey Li 服裝：Loom Loop



飾物：Diana Law Printed Accessories 場地：KC100



方健儀不丹之旅將於6月11及18日於奇妙電視播出，講番旅程，Akina一額汗：「首先我冇諗過媽媽居然肯去艱辛團，其次要搞掂成日發脾氣嘅佢，出發前姊妹話要剝花生等睇好戲！所以對我嚟講係幾大挑戰，最後決定帶埋埋爸爸去分散注意力，仲不時兇佢，提示被鏡頭影到黑面好樣衰，而且唔好成日投訴影響其他人，真係估唔到父母表現得好好，適應力強，包容度又高，完全冇失禮我。因為晚上太凍跌到零下13度，我返港後反而病咗。」



隨時生B



節目中方健儀帶著父母去到梁朝偉、劉嘉玲拍攝婚紗照嘅地方，身穿不丹服裝模仿兩人甫士行婚禮，方健儀向父母宣讀致謝詞時淚流披面，文中提及：「由細到大成日覺得家庭有父母係理所當然，長大後先知道幸福唔係必然，o依家大個女聘用形式比人工父母照顧我，接載我出入，煲湯水我飲，反思其實係咪要照顧返佢哋呢？」語畢，三人攬作一團喊爆。40歲的方健儀說：「我諗要帶多啲阿媽出trip，因為我盡量游說緊媽媽幫我湊仔，佢一點頭我就即刻生。其實雙方父母冇催住話要抱孫，不過爸爸曾經推介過一個中醫師畀我，話對方好勁可以幫40歲女人生小朋友，我反問：『咩事呢你？我唔係唔生得，係唔生，而且媽媽話要自由未答應幫我湊小朋友。』」