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﻿撐師弟妹玩Busking 霆鋒帶病走兩場

2017-06-06 列印
■霆鋒表示「音樂大童」活動有意義，連踩日夜兩場。
■霆鋒下午閃現銅鑼灣，跟師弟妹街頭表演。
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　　泳兒、洪卓立、鍾舒漫、羅力威、許靖韻等英皇歌手，昨午1點抵達銅鑼灣時代廣場玩Busking，演唱師兄霆鋒的《壞習慣》，霆鋒其後現身，即引起一陣騷動，更即場拉隱身人群中的監製Eric Kwok一齊玩。

　　到晚上7時左右，霆鋒率師弟妹轉場到尖沙咀海運大廈外露天廣場表演，吸引300多人圍觀。霆鋒一度表示不好意思抱病參與，打鼓期間亦忍不住咳，更玩到「飛拖」，眾人演唱約10分鐘就快閃離場。
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