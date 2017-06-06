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﻿黎明演內地長劇扮軍官

2017-06-06 列印
■黎明再度上陣拍攝劇集。 資料圖片
■《莫語者》的其中一款海報。
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　　黎明（Leon）闊別電視熒光幕23年，早前有消息指他將接拍內地首部以中國海外安全軍官為題材的電視劇《莫語者》，劇集海報曝光後，證明黎明確實領銜主演，引來粉絲高度關注。早年，Leon在大台拍下《人在邊緣》、《今生無悔》及《原振俠》等受歡迎劇集，自從94年拍完無線劇集《阿Sir早晨》後便離開視圈，今次重返公仔箱，更是一部40集的內地長劇，令人引頸以待。據悉Leon於劇中飾演曾任職特種部隊的海外安全軍官，消息指他已正式進入劇組，劇集將於北京、杜拜及摩洛哥取景。
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