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﻿《神奇女俠》創女導演開畫票房紀錄

2017-06-06 列印
■Gal Gadot化身神奇女俠，成功「吸金」。劇照
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　　Patty Jenkins執導、Gal Gadot擔演的新片《神奇女俠》，上周五在北美地區開畫日及周末的票房勁收1.005億美元（約7.83億港元），成史上女導演執導電影最高開畫票房冠軍，打破Sam Taylor-Johnson執導《格雷的五十道色戒》保持的8,510萬美元（約6.63億港元）紀錄。荷里活影星雷碧達尼安高和謝茜嘉卓婷等，亦有讚賞《神》片。
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