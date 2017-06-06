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﻿T.O.P吸大麻被起訴笑而不語

2017-06-06 列印
■T.O.P昨離開服役的警署。網上圖片
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　　韓國天團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）服兵役前涉吸大麻受當地警方調查，首爾中央地方檢察廳昨宣佈，以違反「毒品類管理法」起訴T.O.P。

　　T.O.P被指去年10月在首爾住宅與韓瑞希一起吸食大麻4次，但他只認吸兩次大麻煙。正服役的T.O.P被起訴後，即被革除義警職務，他在下午離開服役的江南警署時露出微笑，但拒絕回答記者提問及發言。
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