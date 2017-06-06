﻿唔畀入門 無樓揸手 有新碼頭 吳千語狠撇林峯三個月

父親係廈門首富嘅37歲林峯同23歲吳千語拍拖五年，男方坦言「七愛」女方，所以心甘命抵照顧，衣食住行玩全包，拍拖幾個月已每月使多九萬，租堅尼地道豪宅供女友與家人享用。15年初為o氹女友，林峯購入薄扶林一個市值6,200萬的單位同居。千語以為自己好快做「廈門新抱」，但佢千算萬算都無諗過用咗5年時間都得唔到林父歡心，要樓無樓，要舖無舖，有傳林父曾向朋友透露「唔鍾意啲人貪得無厭，成日搵個仔笨。」入門無望加上無樓揸手，據知近年鍾意去飯局識有錢人，又畀佢識到富貴Uncle嘅BB無謂浪費時間，三個月前正式同林峯講Bye Bye，各行各路。 採訪：方騫平



林峯同千語拍拖後如中咗降一樣，開口BB埋口BB，連上台攞獎都要多謝BB，甚至兩人出席活動，男方公然大力索女友體味，更笑笑口讚：「好香。」成為PR間的笑話。你有你笑佢，林峯不知幾享受，有劇唔接，一有時間就同千語去旅行，又經常一齊去買名牌，知道女友唔鍾意TVB或者唔鍾意邊位朋友，林峯為女友唔同娘家續約，又同朋友減少來往，眼中只有BB，中降中到入晒血。



千語貪得無厭



兩人熱戀期間，額頭鑿住拜金兩字的千語，先放風話想先租後買謝霆鋒住過的過億舂坎角3,000呎海景獨立屋，誓言遲早都會買呢間Dream House。又趁林峯在橫店拍劇，即叫吳父揸走佢架160萬馬莎拉蒂，迫男友轉買價值370萬辣跑Aston Martin ，當時林父就怕跑車太招搖而反對。千語20歲生日前夕就話一直好想開一間走高檔路線嘅蛋糕店，明示要林峯送旺舖，坐言起行帶男友四圍睇舖，但因銀碼太大驚動林父再被阻止。當時有傳林父朋友獻計，叫林父買舖，之後交畀千語開舖滿足佢，但千語目的當然不是做老闆娘，最後又係無咗下文。



錢又無 女又無



同千語拍拖五年，不斷滿足女友嘅林峯所剩無幾，所以近年萬般不願都要去內地剃頭拍劇，有時忙到返香港一日就要回歸內地，好悶又寂寞又明知入門無望，所以千語近年碼實當年同王愛倫細仔Derek Lim拍拖時識的富貴朋友，內地新移民極速變上等人，又經常去飯局識有錢人，據知忙拍劇嘅林峯唔鍾意千語成日夜蒲識男仔。本報連月偵查發掘，發現千語的確愛扮到靚一靚同富二代夜蒲，飲多兩杯任壯男拖手離場，又會情深望住「Cute版張耀揚」，原來當時已跟林峯分手，知情者更指千語已搭上本地中年富商，但林峯仍想同千語復合，所以唔願宣佈分手。有內地劇組工作人員爆料，指林峯喺片場唔多出聲，表現傷心，經常拎住電話若有所思，一臉陰功樣。



無寶不落



吳千語出道時話自己喺澳洲留學，又以混血兒自居，其後被街坊篤爆，其實佢來自杭州，大圍長大，係純種中國人。為盡快向上爬，千語入行無耐已努力識富二代。



為錢剃頭



有指林峯仍在TVB時打死都唔願返內地剃頭拍劇，但近年想搵多啲錢嘅佢收3,000萬人民幣一部劇，不斷剃頭。



富貴生活



千語同林峯一齊後過住少奶奶生活，今個月去北海道，下個月去倫敦，閒時掃名牌，好爽。