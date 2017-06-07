﻿老友齊撐40周年Show 賈思樂被戚美珍笑麻鬼煩

前晚，一連兩場《賈思樂 ME & MY GIRLS IN CONCERT 2017》在文化中心舉行，入行40年嘅Louis自言無名無利，但身邊有好多小天使支持，所指當然是有份任嘉賓的王馨平（Linda）、黎瑞恩及羅敏莊等。Louis喊住話唔知道仲有無機會開Show，只希望觀眾記得佢。



跟Louie相識多年嘅戚美珍（三嫂）擔任嘉賓上台爆料，笑指Louie好麻煩，「叫我盡量爆料但又只可講三分鐘。」問三嫂點解唔唱歌？佢笑言，「可能Louis覺得我比其他嘉賓靚，所以要含蓄避開吓。」



學了大半年吉他的Linda亦膽粗粗上台，為了這次演出，Linda早前去馬爾代夫度假也孭着吉他到當地練習，笑言對得住Louie。而小恩子最近與泳兒合唱新歌《搖籃曲》，身在澳洲讀書的14歲女兒也首度讚佢，她說︰「佢打嚟讚首歌好好聽，仲抄埋歌詞，我問點解會有簡體字，原來嗰邊學中文係用簡體字。」