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﻿《今晚打喪屍》玩貼地 張繼聰白只帶港人逃亡

2017-06-07 列印
■張繼聰及白只除負責打喪屍，仲會唱埋電影主題曲《雙截龍》。
■網上號召嘅喪屍大軍演得好投入。
■將近60嘅萬梓良都有參與戲中避喪屍嘅場面。
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　　改編自本地作家余兒人氣同名小說嘅《今晚打喪屍》即將上映，終極預告可見電影滲入大量本土元素，如過百喪屍圍攻西環山道，又有瘋狂賣樓嘅喪屍經紀，連雞蛋仔夾都可以成為武器，港人應該睇得好投入。

　　電影講述香港突然爆發喪屍病毒，喪屍圍城下，張繼聰及白只帶領港人殺出重圍。而王敏奕嘅婚紗look同顏卓靈手持嘅神秘殺喪屍槍亦令人相當好奇。一場山道過百喪屍重頭戲，劇組在網上號召熱愛演戲者扮演喪屍大軍，反應好踴躍，導演盧煒麟表示驚訝：「原來香港人咁鍾意扮喪屍！」
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