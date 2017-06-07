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﻿Twins誓不愛上同一人

2017-06-07 列印
■柏豪、阿Sa和李敏在電台受訪。
■阿Sa（右）和阿嬌出席分享會。
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  阿Sa（蔡卓妍）昨日出席主演新片《原諒他77次》的活動，與另一位Twins成員、閨密阿嬌（鍾欣潼）、衛詩雅及 鄭希怡等分享愛情觀，阿Sa和阿嬌異口同聲表示，只要對象愛她，她也愛對方便可以，其他就隨緣。阿嬌亦表明，不會與阿Sa愛上同一個人，以往也未發生過類似的情況。

  另外，阿Sa和周柏豪及李敏昨亦到電台受訪，柏豪笑指阿Sa年紀大，他細細個就聽阿Sa的歌，阿Sa即反擊道：「你看不到我眼神變得好凌厲嗎？我們年紀差不多！」



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