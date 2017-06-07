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﻿鎮宇認老 冧女不敵張孝全

2017-06-07 列印
■鎮宇（右）向張孝全送「高帽」。
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  吳鎮宇、張孝全、張可頤和蔡潔等，昨晚均有出席合作的Fox劇集《香港華爾街》煞科宴。

  談到孝全在該劇有很多感情線，鎮宇就自嘲「年老體弱」，不能應付太多女生，孝全就應付自如，孝全聞言只好尷尬傻笑。鎮宇稱對股票非常不在行，兩次入市都撞正股災，「買股票要做很多功課，不是賭錢，不要因貼士而買。（輸了很多錢？）那時比較窮，想博一博，輸了都是窮！」可頤亦說不太懂投資，多年來共交了六至七位數字「學費」。
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