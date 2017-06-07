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﻿苟姑娘獲陸漢洋認定是終身伴侶　 

2017-06-07 列印
■苟姑娘與陸漢洋拍拖亮相。
■苟姑娘在09年勇奪華姐冠軍。 資料圖片
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  苟芸慧（苟姑娘）昨日與男友陸漢洋，十指緊扣現身男方旗下車隊活動。問到是否「好事近」？陸即晒手上的情侶戒指，說是其母留給他的鑽石，叮囑他將來送給真命女友並代代相傳，他更高呼搵到「外星人」，已將家傳之寶送給苟姑娘。

　　問到有否結婚計劃時，陸稱有溝通過、有畫面，但時間、地點要周詳考慮，人物已選定，要等事業做出成績。華姐冠軍出身的苟姑娘就望男友在賽車場得獎，自己亦以賽車手身份得獎後結婚就完美了。追問有否具體婚期？陸就大派「定心丸」道：「時間不是束縛，我已認定她是終身伴侶，不在乎曾經擁有，希望跟她天長地久！」
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