﻿忟憎新娘 精神長期繃緊 王君馨自爆婚前躁行為

王君馨（Grace）將於7月11日與拍拖12年嘅圈外男友Daniel結婚，成為人妻前，Grace仍作「最後衝刺」日夜為網上電影《醉爆閨密》開工，因為唔夠瞓又多嘢搞，忙到癲嘅Grace壓力大到不得了，拍戲一有空檔就不停打電話處理結婚事，有時會講到皺晒眉頭好有火。她坦承近排少咗耐性仲有啲躁：「因為好多傳媒不停問我好多嘢，但其實婚禮有100樣嘢未搞掂，又唔夠精神咪有啲情緒囉，我諗大家都會體諒我。」



採訪：方騫平



雖然有wedding planning協助打點香港婚禮，但作為完美主義者的Grace乜都親力親為，由搵婚宴場地、揀嫁衣、籌備去歐洲影結婚相、安排婚禮流程、賓客名單、座位安排、甚至部份嫁女餅都係親自送出去，其間仲要抽空同未來老公一齊見牧師上5堂婚前輔導課程，遇上棘手問題仲會自己嚇自己，個人長期處於繃緊狀態。



要搵教友傾偈減壓



她說：「我同Daniel喺布達佩斯影呢條粉紅色公主裙都好驚險，我同服裝設計師開會一齊構思要配合當地壯觀嘅長樓梯建築物，將晚裝拖地裙擺做到13呎長。當日成團人趕及去到目的地，點知行李就趕唔到上機，最慘好趕時間，第2日又要轉去佛羅倫斯取景，誤時就大件事，正當唔知點算好之際，好彩行李喺拍攝當日下晝4點半送到，我趕急用兩個鐘去化妝同set頭追日光，總算有驚無險，不過，當日氣溫突變，由之前23度跌到得返17度，晚上更跌至7度，我哋兩個喺鏡頭後凍到結咗冰咁。」



因為結婚真係有好多嘢搞，而Daniel會盡量幫手，但Grace仍然要傾好多細節嘢，所以搞到佢好緊張。「我會提醒自己放鬆啲，唉，無奈日日要拍通宵戲……我鍾意屋企執得乾淨，因為家居整潔有助我紓緩壓力，同埋會搵教會姐妹嚟我屋企食吓嘢，前排裕美嚟我度住咗幾日，煲湯煮飯，同我傾偈，又為我禱告，我覺得好足夠。其實都盡量想喺結婚前夕停一停，但機會嚟到，做傻大姐角色又好玩，又唔想失去好機會，點辛苦都捱埋佢。」



要上堂學相處之道



提到一對新人接受婚前輔導，她表示輔導會從夫婦間面對嘅生活問題去深入探討，如財政運用、時間分配及如何舒解情緒等，從中更加了解對方個性及生活習慣，提前分享有助日後減少摩擦：「每人處理方法都唔同，至少會得個知字，先了解擁有嘅『座駕』體積及性能，咁日後至知道邊啲停車場唔泊得。結婚係一日，但婚姻係一世，要維繫一生一世嘅婚姻係好大學問，好需要上堂學習。」