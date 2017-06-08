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﻿涉毒田中聖鞠躬道歉

2017-06-08 列印
■田中聖在住所門外向傳媒鞠躬5秒。
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　　日本組合KAT-TUN前成員田中聖日前涉藏大麻被警方拘留拘留14天後，昨早在警方以保留起訴權利下、於澀谷警視廳獲釋，門外有眾多記者守候採訪。田中會到寓所外時，在記者面前鞠躬5秒致歉後才返回寓所。

　　田中在上月駕車被警察截停調查，在他座駕內搜出大麻花，其後尿檢報告對大麻呈陽性反應後遭扣查。
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