﻿對拍拖持開放態度 鍾舒漫無視網民負評做自己

鍾舒漫（Sherman）形容今年第2首單曲作品《小碎步》如「等了一千年」，除了本身喜歡跳舞歌外，更唱出自己心聲，好勵志。作詞人陳詠謙將她的影子投射歌曲中，每一句都好到肉。入行剛好10年，Sherman自爆面對沙聲、垃圾、廢物等大堆負評壓力唔少，如果唔企硬堅持信心一定被動搖，歌唱事業亦一早玩完。



採訪：方騫平 攝影：李維隆 服裝：@moco_official



鍾舒漫覺得生活有壓力好正常，「每個人都有唔同性格同特質，唔可以滿足所有人嘅要求，有網民曾留言畀『意見』，狠批我把聲好沙，唔夠幼細同溫柔，一啲都唔吸引，留言仲有大量垃圾同廢物等字眼，愈睇愈多負評係會影響信心，Hurt到連自己都開始唔鍾意自己把聲，亦曾有諗過不如放棄唔再唱，好彩停一停，諗一諗，沉澱過後信念叫我要堅守崗位，呢把沙聲係父母給予嘅天賦本錢，將沙聲善於利用就可以變成個人特色去吸引人，所以堅持繼續唱落去，反正唔鍾意你嘅人，點都唔會鍾意你，唔使咁介意。」



心急拍拖



網民係世上最得閒嘅生物，Sherman透露最近有內地網民日日keep住喺facebook私訊佢留惡言：「你唔會紅得起，唔得O架嘞！」Sherman冇回應佢，仲話好多謝呢班網民咁留意佢。「至於一啲鼓勵我去加油，正面評論我會照單全收。我相信，一個人身心夠健康，就會從容應付惡意批評。」Sherman睇得好開。



之前Sherman與好姊妹王君馨合唱跳舞歌《隱型》，Sherman也成為君馨送嫁姐妹，眼見待嫁君馨咁Sweet，本月20日就33歲嘅鍾舒漫坦承開始物色對象：「我冇受上次情傷嚇怕，只不過工作一直太忙，掉低咗嘅事就唔記得咗，我一向係採取Open態度。哈！O依家我開始有瀏覽交友網頁，研究吓相關資料，有啲人表現大膽，劈頭就問：『可唔可以做我女朋友？』咁樣有啲尷尬。」