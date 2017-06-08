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﻿綵排林敏驄演唱會 何超儀High到變樣

2017-06-08 列印
■唱新歌時，超儀表現好High。
■超儀同師兄好認真綵排。
■一個鐘的綵排時間，有大半用來吹水。
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　　林敏驄作品展演唱會將於明日開始，前日一班歌手開始綵排，有份唱《全力扣殺》主題曲《來吧！人類要奔放》的鄭伊健、何超儀、劉浩龍及音音姐現身錄音室，因為耐無見好好傾，綵排變聚舊，要阿驄出聲阻止。

　　之後超儀同自己樂隊Josie and the Uni Boys綵排林敏驄最新填詞歌曲《何飄移》，超儀表現超High，樣都變埋，唱到「日日做，日日做，猛做」時，更對住張椅子有所動作，隊員似見到慣，無乜反應。
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