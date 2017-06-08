 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 娛樂

﻿方中信抗拒遭粉絲大力攬

2017-06-08 列印
■方中信昨出席續約儀式。
Previous Next

　　方中信擔任瑞士某手錶品牌代言人八年，日前突被終止合作，昨日峰迴路轉出席與該品牌的續約儀式。對於終止合約風波，方中信稱不存在飯局傳聞，但承認溝通過程中有少少誤會導致發生不愉快的事。談到品牌高層未有道歉，方中信表示：「Sorry唔Sorry唔重要，我覺得好朋友梗有拗撬，拗完後理解對方問題，覺得友誼會更加深。」

　　談到網上流出被紅衣女粉絲攬住合照，方中信稱與風波絕對無關，問到可介意被熱情粉絲攬住？他笑說：「唔好咁大力就得啦！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd