﻿嘉玲出紅酒 王菲幫手宣傳

近年轉戰商場的劉嘉玲，早前推出自家品牌紅酒「+0」，前日更在北京舉行盛大發佈會，更笑談年輕人愛自拍的潮流：「現在不自拍就不是地球人了。」令哄堂大笑！其後，嘉玲又在微博上載與天后好友王菲的合照，並寫道：「與你分享！」只見二人心有靈犀地以黑衫上陣，更凸顯出皮膚的白皙，加上身價不菲的王菲正面捧着「+0紅酒」賣廣告，果然姊妹情深。



此外，在同場友人的照片中，亦見到王菲起身敬酒，看來酒量不淺。