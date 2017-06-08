﻿上月宣佈「分訊」 失戀唐詩詠多仔陪 情傷速瘉

36歲「最佳女友」唐詩詠與33歲洪永城拍拖兩年半屢傳情變，上月中，二人終夾啱時間發「分手宣言」，內容雷同，證明過氣戀人，再見亦是朋友！連日來，人氣唐詩詠忙為孭飛新劇《棟仁的時光》開工，劇中周旋於袁偉豪及楊潮凱中間，仲同班消防救護員日對夜對，好有艷福。日前下午，詩詠心情靚靚現身銅鑼灣和楊潮凱及童顏張彥博拍外景，鏡頭內左右逢源，失戀詩詠全日笑晒口，情傷速瘉！



採訪 : 梁志明



索女唐詩詠近日憑熱播劇《不懂撒嬌的女人》中飾演Cherry一角爆紅，大結局最高收視錄得29.3點，Saving（王浩信飾）與Cherry在樓梯街重逢一幕，吸引逾190萬人追看。詩詠咁受歡迎，帶挈她在新劇《棟仁的時光》擔正「女一」。劇中扮演消防救護員隊目的她，本身有老公（楊潮凱飾），亦會同擁有超能力的「男一」袁偉豪有感情線。日前，回復單身的詩詠和袁偉豪拍攝咀戲，女方拍完無尷尬，仲讚咀完「感覺好fresh」，無半點情傷。



少NG快收工



日前下午4時，唐詩詠換上長袖和冷衫在銅鑼灣一茶餐廳拍外景。先見她一早坐低等埋位，面對鏡頭超好笑容，嚟個迷人淺笑後，又搞鬼作狀嘟嘴錫錫。咁識得俾記者交足功課，善解人意的「最佳女友」應該好快搵到真命天子。之後，她和早前拍《一屋老友記》入面飾演細寶的童顏張彥博對坐拍對手戲。劇中她們同是消防救護員隊目，師弟張彥博當日搵師姐訴苦吹水，簡單講幾句對白，兩take就OK。然後詩詠出去換件淺色冷衫，set靚個頭，再入茶記與楊潮凱拍戲。話晒戲內二人飾演夫婦，兩公婆歎茶食三文治都表現恩愛，「老公」肉緊吹水冧妻，面部表情好豐富，詩詠甜樣出晒嚟。兩組戲少NG，唔使兩小時，輕輕鬆鬆放食飯，再轉景拍過。