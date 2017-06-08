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﻿《不懂撒嬌》外傳詩詠欽點張繼聰

2017-06-08 列印
■唐詩詠睇中張繼聰演阿Sam一角。
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  贏盡口碑嘅《不懂撒嬌的女人》上月底正式大結局，最後Cherry與Saving於梯級重遇嘅Open Ending引來無限想像，且Cherry跟從未曝光嘅Sam的愛情故事亦令人期待。據悉大台正計畫以Cherry及Sam為主線開拍《撒嬌》外傳！女主角唐詩詠聞訊後，同時睇中依家合作拍劇嘅袁偉豪、張繼聰和周柏豪3個大隻佬演阿Sam一角！
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