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﻿克勤英國訂車回港捱鬧

2017-06-09 列印
■克勤的新歌和甲蟲車有關。
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　　李克勤昨日到電台宣傳新碟時透露，他的新歌《五十路》講及一輛甲蟲車，原來和他的一段任性的事有關。克勤說：「好任性地連家人也不知，我在英國訂了一架1968年的甲蟲車回來，貴就唔貴，只係十多二十萬。通常最多都係老婆有微言，估唔到今次來自我爸爸。」

　　克勤指該車本來是在英國展覽，很少行駛，性能不俗。他笑言買車後太太盧淑儀沒有發「警告」，因為他已被爸爸鬧過了！

　　另外，談到因南華足球隊降班而於社交網大歎可惜，克勤道：「以前唔識睇波，因為件球衣而捧這球隊，踢得好又全華班，好似代表香港的打不死精神。」亦希望南華重新振作，捲土重來！
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