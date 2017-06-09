﻿首演情侶好鬼襯 方力申爆已見劉心悠媽咪

身為圈中緋聞絕緣體的劉心悠，以及近期緋聞不斷的方力申，最近在新戲《女人永遠是對的》首度合演情侶，論外形兩人確實襯到絕，原來兩人亦好有緣，心悠和劉媽媽同樣是4月1日出生，跟小方媽咪同日生日，小方更自爆早在馬來西亞拍外景時，已跟劉媽媽見過面，連家長都見埋，會不會有發展可能呢？



採訪：杜淑霞 髮型：Eric Chow@Xenter、Yen Lai



化妝：Circle@Annie G. Chan Make-up Centre、Vince Pang@ILcolpo Platiumn



服裝：iijin、Vivienne Westwood 場地：新蒲崗貝爾特酒店



最初小方以為可靠運動同心悠打開話題，後來才發現，「心悠原來一年只係跑一次馬拉松咋！佢唔係想像中咁鍾意運動，不過我哋都鍾意食榴槤，又鍾意動物，都有好多嘢傾嘅。」近期密密有緋聞傳出的小方，今次拍着「絕緣體」會否好安心，小方無奈表示，「都係你哋傳媒咁心急啫！搞到啲女仔朋友唔敢同我出街，其實我係要慢慢觀察先得，大家都知我唔鍾意拍散拖，唔會好似今次個角色咁，三日兩夜就撻着㗎！」



行外母政策



心悠謂同角色一樣是個完美主義者，不過講到愛情就要慢慢來，「我係比較慢熱，但相信感覺。」心悠又認為小方比相像中搞笑，好易相處，「好似我唔識着高踭鞋，佢會專登影低我差啲跌個樣。」心悠更爆出同小方好有緣，「我媽咪同我都係4月1號出世，原來小方媽咪都係㗎！」咁有緣不如親上加親啦？小方即投訴：「點解成日幫我撮合啲女仔㗎！」但他又自爆早前已見了心悠家長，「我哋喺馬來西亞拍外景時，見過心悠媽咪啦！我仲請咗佢飲椰青。」小方更笑言自己照顧老人家有一手，「我絕對可以行外母政策㗎！」