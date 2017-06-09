﻿Ariana恢復巡唱 巴黎騷保安嚴密

美國小天后Ariana Grande剛於周日在曼徹斯特舉行慈善演唱會為恐襲受害者籌款，更成功籌得超過1,000萬英鎊（約1.01億港元）。早前她在曼市恐襲後宣佈取消直至本月6日的歐洲巡唱，不過於法國時間前晚她在巴黎恢復巡唱，場館外保安明顯加強，每名觀眾都要進行金屬探測檢查，甚至搜身，亦不能帶背包進場；警方又將場館外部份道路封閉，歌迷需輪候至少1小時才能入場，有歌迷稱表示不會因為懼怕而不來睇騷，但亦人稱在恐襲陰霾下有點緊張。



Ariana上載巴黎演出照片及巴黎鐵塔到社交網站，留言寫上︰「多謝巴黎，我愛你，能夠回來很感恩。」Ariana的世界巡迴重開，但官網顯示的泰國及香港站則未有購票選項。網上圖片