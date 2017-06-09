﻿被爆侵犯未成年少女 小出惠介無限期停工

《交響情人夢》日本男星小出惠介昨被爆會被今日出版的雜誌《Friday》刊出不雅照，其事務所已發聲明指決定無限期停止小出惠介的演藝活動。小出惠介在雜誌推出前先發道歉文章，「因我極為輕率的行為，造成各位很大的困擾，讓你們擔心了，我深深感到抱歉。」



據悉，小出惠介上月在大阪拍完電視劇後，與一名17歲女高中生在酒吧飲酒，其後強行與對方發生關係，女生受訪時透露自己曾反抗，但無法阻止小出惠介的侵犯行為。他原定後日有新劇《來自神的一句話》首播，如今已被叫停播出；而下月他與福士蒼汰合作的新劇《愛過但仍有秘密》亦決定將他叮走。 網上圖片