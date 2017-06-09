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﻿前「電波少女」嫁得好 幸福肥汪琳圓碌碌

2017-06-09 列印
■39歲嘅汪琳除咗肥咗之外，樣無乜大變，算Keep得好。
■電波少女好有出土文物Feel，左二就係Irene。
■汪琳巡完舖就去退貨。
■做晒應做嘅事，汪琳行幾步出去坐七人車返歸。
■雖然老公搵到，但Irene都會行超平價服裝店。
■汪琳帶埋囡囡出席活動。
■汪琳08年嫁畀做生意嘅男友，阿Irene個Style好特別。
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        19年前，大台為撼亞洲小姐，臨急組成一隊電波少女組合大玩水上競技遊戲節目《超級電波少女大激鬥》迎戰，但組合好快玩完，因為齋賣性感同玩水，冬天咪收晒皮囉，之後組員各有發展，前名汪曉文後改名汪琳(Irene)就仕途麻麻，08年嫁畀商人Joey Cheung後做少奶奶，11年仲生咗個女，幾好吖。　　　採訪：梁志明

        汪琳個囡囡張梓彤（Kesha）話咁快五歲半，小妹妹生得可愛又大膽，所以Irene有時都會帶囡囡出席活動，問到會唔會畀Kesha做童星？汪琳話：「佢未必係材料，最重要係活得開心同精采。 」

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  日前下午，擁有一身幸福肥嘅少奶奶趁囡囡返學就去銅鑼灣行街，見佢拎住個H&M袋入舖，疑似想退貨，但佢未做正經嘢前先去巡舖，試吓帽，揀吓小朋友襪褲同涼鞋，耷低頭時清楚可見Irene個下巴有兩截，揀完無心水，Irene就去收銀退貨，換完行出門口，行十幾步就上七人車離開。
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